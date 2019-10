FPÖ deaktivierte die Facebook-Seiten der Straches

„Der Name Strache hat nach wie vor Potenzial“

Insgesamt gaben aber nur vier Prozent an, „ganz sicher“ für Strache stimmen zu wollen, und weitere zwölf Prozent „möglicherweise“. „Das ist alles andere als eine sichere Bank“, befand Hajek in einer Aussendung. „Potenzial hat der Name Strache aber nach wie vor, insbesondere in der blauen Wählerschaft.“ Sollte die Staatsanwaltschaft in der Spesenaffäre Anklage erheben, wäre es mit der eigenen Liste aber wohl vorbei, so Hajek.