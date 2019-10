Abgeordnete wurden angelobt - auch „wilde“ Strache

Der Nationalrat ist Mittwochmittag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen (siehe auch Livestream oben). Höhepunkt war gleich zu Beginn die Angelobung der 183 Abgeordneten. Mit Philippa Strache zog schon bei der ersten Sitzung in einer Gesetzgebungsperiode eine „wilde“ Abgeordnete ins Hohe Haus ein. In weiterer Folge steht die Wahl der drei Präsidenten an - diesmal mit einem kleinen Fragezeichen.