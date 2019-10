ÖVP und Grüne sondieren am Freitag weiter

Fortsetzung der türkis-grünen Gespräche am Freitag

Die Sondierungen pausieren nun zwei Tage lang, weil sich am Dienstag die Parlamentsklubs zusammenfinden und am Mittwoch die konstituierende Sitzung des Nationalrats stattfindet. Am Donnerstag ist dann - in Sechsergruppen - ein Treffen der ÖVP mit den NEOS angesetzt, am Freitag das ganztägige Treffen mit den Grünen.