Vater (67) der Ruinerwold-Kinder glaubt an Geister

Der schwerwiegende Verdacht: Freiheitsberaubung. Ein Haftrichter entschied am Montagnachmittag: Gerrit-Jan van D. (67) - der Sekten-Guru, der seine sechs jüngeren Kinder (18 bis 25 Jahre) auf dem berüchtigten Bauernhof in Ruinerwold (Niederlande) gegen ihren Willen neun Jahre lang festgehalten hat, bleibt in Haft (genauer gesagt, in einem Gefängniskrankenhaus). Sein Ex-Arbeitskollege „Josef, der Österreicher“ (58) sitzt bereits seit dem Bekanntwerden des Falles in U-Haft.