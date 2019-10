Balduin Sulzer als Mentor von Musica Sacra Linz

Die Konzertreihe Musica Sacra, die Linzer Kirchen bespielt, startet in die 32. Saison. Das Eröffnungskonzert im Mariendom verlief ganz im Gedenken an den geistlichen Mentor der Reihe, nämlich an Balduin Sulzer, der oftmals dafür komponiert hatte. Man ehrte ihn mit einem beeindruckenden „In Memoriam-Programm“.