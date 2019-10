Bereits seit Ende September ist ein falsches Polizisten-Trio in Baden unterwegs. Zwei Männer und eine Frau haben in der Bezirkshauptstadt sowie in Traiskirchen neunmal versucht, Personen Geld herauszulocken, dreimal davon erfolgreich. Die Exekutive veröffentlichte nun Phantombilder der Verdächtigen und bittet um Hinweise.