Jubel bei den ersten Königen im Unterhaus

Ebenau ist das einzige Team im Salzburger Unterhaus, das noch nie verloren hat und dennoch nicht Tabellenführer ist! Denn in der 2. Klasse Nord B liegt der ebenfalls ungeschlagene SAK 1b derzeit voran. Die Ebenau-Serie überstand am Wochenende auch das Heimspiel gegen Bad Vigaun. In einer knappen Partie setzten sich die Gastgeber hauchdünn mit 2:1 durch. Das Siegtor fiel durch ein Eigentor erst in der Nachspielzeit. „Ein glücklicher Sieg, wir waren im letzten Drittel zu ideenlos“, erklärte Ebenau-Trainer Kistner. Aber auch die 1b des SAK gewann am Wochenende. Die „Resi“ von Salzburgligist Golling wurde mit 5:1 vom Platz geschossen. In der Tabelle liegt Blau-Gelb fünf Punkte vor den Ebenauern, allerdings haben die Flachgauer ein Spiel weniger bestritten. Der Aufstieg ist das klare Ziel in Ebenau, am liebsten als Meister. „Es gibt nichts Schöneres als Meister zu werden, wir würden den Aufstieg aber auch als Zweiter gerne mitnehmen“, sagte Kistner. Während zwei unbesiegbare Teams in der 2. Klasse Nord B spielen, agieren dort auch drei Teams, die vorm Wochenende noch ohne Sieg waren. Die 1b von Adnet feierte im direkten Duell gegen die ebenfalls sieglose 1b von Puch mit 2:1 den ersten Erfolg. Halleins 1b muss nach dem 0:7 gegen Abtenau weiter warten.