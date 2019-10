Verantwortliche bestätigen den Vorfall im Asylheim

„Freiwillig in seine Heimat zurückgekehrt“

Der Klient sei danach in anderen Grundversorgungseinrichtungen betreut worden. „Und er ist am 7. August 2017 freiwillig in sein Heimatland zurückgekehrt. Zu dieser Zeit wurde der Sicherheitsdienst über externe Sicherheitsdienstleister abgewickelt, es gab noch kein eigenes Sicherheitsteam der TSD“, erklärt Aigner und ergänzt: „Ob dieser Vorfall an die Öffentlichkeit kommuniziert wurde, kann ich nicht mehr nachvollziehen.“