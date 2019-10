Arzt bei Einbruch schwer verletzt: Zwei Jahre Haft

Dreimal hintereiander in Praxis eingebrochen

Erstmals verschaffte sich der 27 Jahre alte Kriminelle in der Nacht auf den 2. August Zutritt in das Gebäude, in dem die ärztliche Praxis untergebracht ist. Er drückte das Fenster eines Büros auf und entwendete dort eine Digitalkamera. In der darauf folgenden Nacht gelangte er ebenfalls über ein Fenster in die Ordination. Er fand eine Handkasse mit 15.200 Euro. Angesichts der ansehnlichen Beute dürfte sich der Mann entschlossen haben, der Praxis noch ein Mal einen Besuch abzustatten. Zu seiner Überraschung stand er trotz nächtlicher Stunde plötzlich einem anderen Mann gegenüber - der 60 Jahre alte Arzt hatte noch zu tun.