Kinder unfreiwillig am Hof? Vater festgenommen

„Wir haben gerade einen zweiten Verdächtigen in unserer Untersuchung #Ruinerwold“, schrieb die Polizei auf Twitter. Eine Plizeisprecherin bestätigte wenig später: „Wir haben den Vater festgenommen. Er ist einer der Menschen, die am Montag in dem Haus am Buitenhuizenweg gefunden wurden. Der Mann steht vorerst im Verdacht der Mittäterschaft bei rechtswidriger Freiheitsberaubung, Misshandlung im Sinne der Beeinträchtigung der Gesundheit anderer und Geldwäsche.“