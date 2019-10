Leben im Keller: Zwischen Bäumen und Einsamkeit

Was hat sich auf dem abgeschiedenen Bauernhof in Ruinerwold in den Niederlanden in den vergangenen neun Jahren abgespielt? In welcher Beziehung steht der Wiener Josef B. zu den sechs jungen Menschen, die im Keller des Hofes gefunden wurden? Und steckt wirklich eine Sekte hinter den dramatischen Ereignissen? Vor diesen und vielen weiteren Fragen stehen derzeit die Ermittler in den Niederlanden.