Fall Ruinerwold: Wie passt das alles zusammen?

Umso widersprüchlicher steht dazu allerdings der Ermittlungsstand des oberösterreichischen Landeskriminalamts: So lebte Josef B. zwar rund zehn Jahre in Oberösterreich, während dieser Zeit habe es aber keine Hinweise auf eine Mitgliedschaft in einer Sekte gegeben. „Vorerst“, heißt es dazu allerdings. Und auch die Vereinigungskirche wies bereits am Mittwoch gegenüber der APA entsprechende Berichte zurück: Der 58-jährige Österreicher sei weder bei der Vereinigungskirche in Österreich noch in den Niederlanden Mitglied gewesen.