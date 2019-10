Hund in Felswand gefunden: „Vor Freude geweint!“

Zwei Wochen lang suchten Nicole und René Haiberger aus Sierning in Oberösterreich verzweifelt nach ihrem Hund „Spike“. Am Montag wurde dieser von Mitarbeitern einer Schottergrube in Sierning in einer steilen Felswand gefunden. Die Feuerwehr barg „Spike“, seine Besitzer waren überglücklich. „Ich hab sogar angefangen zu weinen“, erzählt Nicole.