Start-up aus Kärnten tanzt sich auf Vox warm

In der deutschen Version von „2 Minuten 2 Millionen“ wird das Jungunternehmen am 22. Oktober (20.15 Uhr) präsentiert. Von Initiator Rene Taumberger und seinem Co-Gründer, der Online Marketing-Experte David Pirker. Taumberger, ein mehrfacher Staatsmeister in Rock’n Roll-Akrobatik hatte die Idee: „Rockthebilly wird ohne Partner getanzt zu Rock’n Roll, Boogie und Swing.“ Er hat diese Stile bewusst gewählt: „Sie treiben die Tänzer an und verbreiten gute Laune.“ In Clubs wird schon getanzt.