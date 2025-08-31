Augen auf: Sicher durch den Verkehr in die Schule

Seit mehr als 40 Jahren kämpft die „Kärntner Krone“ für sichere Schulwege. Kennen Sie Stellen, die entschärft werden sollen?
In einer Woche beginnt das neue Schuljahr, das schon vor dem Unterricht herausfordernd sein kann: auf dem Schulweg.
Was Eltern tun können: Den Weg mit ihren Kindern üben, mehrmals gemeinsam gehen, stets die sichere Route über Zebrastreifen, bei Fußgängerampeln, bei Schülerlotsen nutzen, immer wieder auf die stets notwendige Achtsamkeit und Vorsicht hinweisen – nach Helmis Motto „Augen auf, Ohren auf!“.
Wir zeigen Gefahrenstellen auf, leiten sie an die zuständigen Behörden weiter und drängen auf eine Lösung. Schreiben Sie uns an:
Fahrzeuglenker an die ab 8. September wieder verstärkt zu sehenen Mädchen und Buben erinnern und Vorsicht einmahnen will auch die Stadt Klagenfurt: Ab dem 4. September werden an sieben Straßenstellen Sondertafeln aufgestellt: „Achtung Schulbeginn!“
„Zusätzlich werden Schutzwege aufgefrischt und Schulkindsymbole im nahen Umfeld von Schulen auf der Fahrbahn aufgebracht. Auch die Tempo 30-Markierungen wurden erneuert und deutlich sichtbarer gemacht“, so Verkehrsreferentin Sandra Wassermann.
