Villacher Siegerpaar: „Wir schupf’n das zu zweit“

Gasthaus mit Tradition

Das Ehepaar führt das Restaurant und das Gästehaus nun schon seit 2013 – und bereits in 3. Generation. „Dabei haben wir uns alles selbst angelernt – mein Mann kocht zum Beispiel, obwohl er einen ganz anderen Beruf erlernt hat. Auch ich komme nicht aus der Gastronomie“, erzählt Sylvia. Und als wäre dies alles nicht schon Herausforderung genug, hat sich Stefan auch noch dem Bierbrauen verschrieben.