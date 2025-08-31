Vorteilswelt
Villacher Siegerpaar: „Wir schupf’n das zu zweit“

Kärnten
31.08.2025 13:00
Trophäensammlung im Gastronomen-Hause Melcher.
Trophäensammlung im Gastronomen-Hause Melcher.(Bild: Klaus Loibnegger)

Das Ehepaar Melcher vom Turmbräu in Villach holte sich bei der diesjährigen „Kärntner Krone“-Wirtshauswahl den Bezirkssieg – und ist mehr als zu Recht auch stolz auf den Titel!

„Wir sind überglücklich, und auch extrem stolz“, so Sylvia und Stefan Melcher beim „Krone“-Besuch in ihrem Turmbräu in Maria Gail. Und das darf das sympathische Gastronomenpaar auch zu Recht sein! Denn mussten sich die beiden im vergangenen Jahr bei der Wirtshauswahl der „Kärntner Krone“ und der Wirtschaftskammer noch mit dem zweiten Platz „begnügen“, haben sie ihre Gäste heuer ganz nach oben auf das Bezirkspotest gehoben.

Auch edle Schnäpse brennt Stefan mittlerweile selbst.
Auch edle Schnäpse brennt Stefan mittlerweile selbst.(Bild: Klaus Loibnegger)
In ihrer eigenen Schaubrauerei im Restaurant wird das köstliche Turmbräu gebraut.
In ihrer eigenen Schaubrauerei im Restaurant wird das köstliche Turmbräu gebraut.(Bild: Klaus Loibnegger)

Und: Im landesweiten Ranking hat das Turmbräu sogar den zweiten Platz abgeräumt. „Das bedeutet uns extrem viel – weil es uns zeigt, dass sich unsere Gäste in unserer familiären Atmosphäre wohlfühlen, mit unserer Arbeit und unserem ausschließlich regionalen Angebot zufrieden sind. Und das, obwohl meine Frau und ich das hauptsächlich alles nur zu zweit schupf’n“, so Stefan Melcher.

Gasthaus mit Tradition
Das Ehepaar führt das Restaurant und das Gästehaus nun schon seit 2013 – und bereits in 3. Generation. „Dabei haben wir uns alles selbst angelernt – mein Mann kocht zum Beispiel, obwohl er einen ganz anderen Beruf erlernt hat. Auch ich komme nicht aus der Gastronomie“, erzählt Sylvia. Und als wäre dies alles nicht schon Herausforderung genug, hat sich Stefan auch noch dem Bierbrauen verschrieben.

„Naturtrüb und kräftig“, so beschreibt der Wirt und Braumeister sein Hopfengetränk, dass er seit 2008 braut. „Wir waren somit Villachs erste Hausbrauerei – worauf ich sehr stolz bin. 2018 haben wir die Brauerei vergrößert und in unser ebenfalls neu gestaltetes Restaurant miteingebunden. Jetzt kann man mir beim Brauen zuschauen.“

Bier und edle Brände
Doch nicht nur das schmackhafte Turmbräu-Bier wird hier fabriziert – auch edle Schnäpse brennt das Gastro-Duo Melcher mittlerweile selbst. Ach ja: Ihr Catering-Angebot für Feiern aller Art „schupf’n die beiden schließlich auch noch nebenbei.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Kärnten

