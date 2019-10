Sigrid Maurer: „Ich bin eigentlich eine Nette“

Die „Krone“ bekommt, wenn es um Sie geht, immer wieder Leserbriefe mit dem Tenor: Die soll sich nicht so anstellen, wenn sie kritisiert wird, immerhin hat sie ja auch den Stinkefinger gezeigt. Gemeint ist damit Ihr Posting aus dem Jahr 2017, nachdem die Grünen aus dem Parlament geflogen sind, das Sie mit Sektglas und eben ausgestrecktem Mittelfinger zeigt. Bereuen Sie das?

Ich würde das heute nicht mehr so machen. Der Zeitpunkt war extrem ungünstig. Das war keine Nachricht an die Wähler, sondern an die Hassposter. Es war damals gerade die Zeit der #MeToo-Debatte, und ich war am Vortag bei einer TV-Diskussion, danach wurde ich mit Hasspostings nur so zugeschüttet. Es war so unglaublich viel und so massiv, ich bin mit dem Löschen gar nicht mehr nachgekommen. Und da habe ich dann das Bild online gestellt. Das wurde dann verzerrt dargestellt, aber ich kann verstehen, dass manche sich dadurch vor den Kopf gestoßen fühlten. Meine Botschaft war aber nur an die Hassposter gerichtet, an Männer, die mir eine Vergewaltigung gewünscht haben.