In den Wiener Spitälern fehlen 450 Pfleger!

Werdende Mütter mit Problemschwangerschaften gewöhnen sich an die Ärzte und das Pflegepersonal, fassen Vertrauen in die Mitarbeiter des AKH – und werden kurz vor der Entbindung aufgrund des Engpasses an Pflegern weggeschickt und in andere Kliniken abgeschoben. Wie berichtet, löst das bei vielen Frauen einen Schock aus. Der „Krone“ liegt eine Aktennotiz vom 3. Oktober 2019 über eine solche Situation vor. Darin zu lesen: „Die Patientin ist ängstlich und beginnt zu weinen.“ Wie berichtet, ist das für den zuständigen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ ein „Mikroproblem“. Er werde sicher nicht „Leute aus anderen Spitälern ins AKH zwangsversetzen“.