Hilfsangebot für Tiroler Wohnungslose ausgeweitet

„Nikado“ für Alkoholkranke

Kürzlich lief außerdem in der Matthias-Schmid-Straße 10 in Innsbruck „Nikado“, eine niederschwellige Kontakt- und Anlaufstelle für alkoholkranke Personen, an. „Diese sollen dort einen menschwürdigen und tolerierten Aufenthaltsbereich vorfinden“, erklärt Soziallandesrätin Gabriele Fischer. Bis zu 30 Personen können täglich von 12.30 bis 19.30 Uhr das Angebot in Anspruch nehmen.