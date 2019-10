Prozess gegen „Hexen“startet am 19. November

Ab 19. November wird sich ein Geschworenengericht in Klagenfurt mit den Vorwürfen des Mordes, der Brandstiftung und des schweren, gewerbsmäßigen Betrugs gegen drei Frauen aus dem Raum Villach auseinandersetzen. Vorerst wurden drei Verhandlungstage anberaumt, nämlich auch am 3. und 5. Dezember, gab das Landesgericht am Freitag bekannt.