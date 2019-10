Wegen fünffachen Mordes: Bub (9) in USA angeklagt

Laut einer gemeinsamen Datenbank zu Massentötungen der Nachrichtenagentur AP, der Tageszeitung „USA Today“ und der Northeastern University in Boston ist seit mindestens 2006 kein so junges Kind wegen einer solchen Tat angeklagt worden. In der Datenbank werden Tötungsdelikte in den USA mit vier oder mehr Todesopfern innerhalb von 24 Stunden aufgezeichnet.