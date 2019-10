Den Wirtschaftsstandort attraktiv halten

Genau da setzt der Neos-Antrag von Sepp Egger an. Was für Möglichkeiten gibt es, diese Abwanderung zu verhindern? „Man muss festhalten, dass der Flachgau sehr attraktiv ist“, sagt Hans Scharfetter (ÖVP): „Immerhin ist der Flachgau die drittstärkste Wirtschaftsregion in Österreich.“ So sieht es auch Josef Scheinast (Grüne), der darin die hohen Grundstückspreise begründet sieht.