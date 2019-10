SPÖ-Ortsgruppe bezeichnet Morde als „FPÖ-Amoklauf“

User über Posting: „Schämt euch in Grund und Boden!“

Die Reaktionen über das Posting fielen dementsprechend negativ aus. „Ihr wünscht Beileid, aber nützt dieses tragische Ereignis für eine Hetzkampagne? Schämt euch in Grund und Boden!“, so der Kommentar eines Users. Ein anderer schrieb: „Einfach nur peinlich dieser Post, zum Fremdschämen.“ Eine weitere Wortmeldung: „Gute Nacht SPÖ! Tiefer geht es nicht.“