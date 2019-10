„Ich habe gerade fünf Menschen umgebracht“ - mit diesen Worten betrat Andreas E. (25) in den frühen Sonntagmorgenstunden die Polizeiwache in Kitzbühel. Der Tiroler dürfte das Beziehungs-Aus mit Nadine H. (19) nicht verkraftet haben. In Rage und Wut soll er zur Pistole gegriffen und ein regelrechtes Massaker im Wohnhaus seiner Ex-Freundin angerichtet haben. Fünf Menschen sind nun tot.