Kärntner bei Schneesturm aus 3000 m Höhe geborgen

Ein 50-jähriger Kärntner ist am Samstagnachmittag auf der Noespitze in der Goldberggruppe in Rauris im Bezirk Zell am See 50 Meter abgestürzt und verletzt worden. Die Bergrettung konnte ihn und seinen Begleiter aus tief winterlichen Verhältnissen auf 3000 Metern Seehöhe bergen, berichtete die Bergrettung Salzburg. Die aufwendige Rettungsaktion dauerte bis in die späten Abendstunden.