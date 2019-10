Brandstifter muss für fünf Jahre hinter Gitter

Kein Mordversuch

Beim zweiten Brand am Zammerberg hatte der Oberländer rund um die Tatzeit auf die Feuerwehr-App gesehen. In dieser Causa wurde er gestern freigesprochen. Nicht jedoch für den Fall in Mils. Die Geschworenen verneinten den Mordversuch. Es ergingen aber nicht rechtskräftig vier Jahre Haft plus 13 Monate (Widerruf der bedingten Entlassung). Andreas Moser