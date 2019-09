Rapid-Sportchef: „Lechzen nach dieser Einheit“

Keine Operation, aber zwei Wochen auf Krücken - kaum war Koya Kitagawa mit seinem ersten Tor für Rapid so richtig in Hütteldorf angekommen, ist das Jahr 2019 für den Japaner auch schon wieder vorbei: Der 23-Jährige erlitt gegen Salzburg nämlich eine Bänderverletzung am Sprunggelenk. Kühbauer kann wohl erst wieder im Frühjahr mit seinem Stürmer planen. Nach Schick der zweite Neuzugang, der lange ausfällt.