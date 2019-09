Japanerinnen zahlen für 2 Teller Spaghetti 430 €

Mit solchen Preisen rechnet man wirklich nicht: Exakt 429,80 Euro für zwei Teller Spaghetti mit Fisch mussten zwei Touristinnen aus Japan in einem einfachen Restaurant unweit der Engelsburg in Rom berappen. Das erschien den Frauen zu viel. Sie bezahlten zwar die Rechnung mit 80 Euro Trinkgeld inbegriffen, posteten die Quittung aber auf Facebook, was umgehend hitzige Reaktionen auslöste.