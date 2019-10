Legendäre Styling-Tricks von Königin Elizabeth II.

Die Stylistin der Queen

Hughes Werk ist nicht das Einzige, das sich mit den Kleidern der Queen beschäftigt. Die langjährige Modeberaterin der Queen, Angela Kelly höchstselbst, bringt mit Erlaubnis ihrer Chefin ein Buch heraus. Ihr wurde dafür die „außerordentliche Erlaubnis“ gegeben, in „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe“ über ihre „Arbeitsbeziehung“ zu sprechen.