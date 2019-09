Salzburger randalierte im Dom und verletzte Mesner

Ein 55-jähriger Salzburger, der am 1. Mai 2019 während der Morgenmesse im Salzburger Dom einem Mesner einen Tritt gegen den Ellbogen verpasste und die antike Sakristei-Glocke beschädigte (die „Krone“ berichtete), ist am Mittwoch bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 1080 Euro verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.