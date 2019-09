Seriendieb bunkerte 10.000 Euro Beute in Garage

Der hat wohl das Geld doch nicht so dringend gebraucht. Denn ein 21-jähriger Seriendieb, der in einem Lokal in Bad Ischl, wo er arbeitete, immer wieder in des Chefs Kasse griff und insgesamt 10.000 Euro mit nach Hause nahm, bunkerte das Geld, statt es auszugeben.