ÖVP geht im Wahlkampffinale auf „Beisl-Tour“

In der letzten Wahlkampf-Woche startet die Volkspartei NÖ ihre Schlussmobilisierung und will noch möglichst viele Unentschlossene ansprechen. Bei einer sogenannten „Beisl-Tour“ sollen so viele der 7.000 Gasthäuser, Cafés und Bars in Niederösterreich wie möglich besucht werden.