Das Rätsel um Seisenbachers falschen Pass

Reisepass „manipuliert“

Also erneut Flucht, die an der polnische Grenze endete. „Sein“ Reisepass war „manipuliert“ und lautete auf einen Funktionär des Judo-Verbandes. Der betonte, keine „aktuellen Reisen“ in die Ukraine oder nach Polen unternommen zu haben - und will erst im Zuge der Festnahme Seisenbachers entdeckt haben, dass sein Reisepass verschwunden sei. In der „Vergangenheit“ hätten er und sein wettkämpfender Sohn den Olympiasieger immer wieder bei Veranstaltungen gesehen ...