Kurz stellt klar: „Da mische ich mich nicht ein“

Klubobmann Teil des „Gesamtpakets“ einer Koalition

Er spekuliere nicht über Koalitionen. Wer Klubobmann in den anderen Parteien werde, sei nicht seine Entscheidung, sondern jene der einzelnen Klubs, ließ er in einem Statement wissen. „Wer allerdings in Zukunft als Klubobmann den jeweiligen Regierungsparteien vorsitzen wird, gilt es im Gesamtpaket mit dem zukünftigen Regierungspersonal zu bewerten. Jedenfalls muss die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und den Klubobleuten der Regierungsparteien reibungslos funktionieren“, so Kurz.