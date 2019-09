Mann drohte 17-Jährigen mit dem Erschießen

Ein 17-Jähriger fuhr am Deinstag mit seiner Motocross-Maschine ohne Kennzeichen einen Waldrand in Wals entlang. Das brachte einen 41-Jährigen so in Rage, dass er den jungen Mann verfolgte, der in ein Waldstück flüchtete. Daraufhin drohte der 41-Jährige dem 17-Jährigen mit dem Erschießen.