Archie war mit drei Monaten zum ersten Mal im Pub

Ein Geschäftsmann, der anwesend war, erzählte der Zeitung „The Sun“: „Sie saßen an einem Tisch mit einer Privatsekretärin, nehme ich an. Meghan wiegte Archie die meiste Zeit. Der kleine Bub war entzückend, ich habe ihn kein einziges Mal weinen hören, als er dort war.“ Wenn Meghan das Baby nicht im Arm gehalten habe, soll es in einem Maxi Cosi geschlummert haben.