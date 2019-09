„Anton Bruckner hört uns zu“

„Es ist ein Traum, dass wir Bruckners Werke in St. Florian aufnehmen können. Das ist eines unserer Hauptprojekte“, erklärte Paul Müller, Intendant der Münchner Philharmoniker. Das Orchester führte nicht nur gestern, Montag, Bruckners 5. im Brucknerhaus auf, sondern spielt die 5., 6. und 7. Sinfonie ab nächsten Montag an drei aufeinander folgenden Tagen in der Stiftskirche in St. Florian: „Das ist etwas ganz Besonderes, das ist DER Platz für Bruckners Musik, er hört uns zu und hilft uns“, ist sich Chefdirigent Valerij Gergiev sicher. Dieser Teil des Zyklus’ sei nicht der leichteste, nannte er vor allem die 6. Sinfonie als Herausforderung: „Außerhalb von Linz wird sie nicht oft gespielt.“