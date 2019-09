Schicksal soll auch Hoffnung geben

„Britten gelingt es kongenial, eine private Geschichte in einen großen Kontext zu setzen“, beschreibt Regisseur Gregor Horres die Motivation, ausgerechnet dieses selten aufgeführte Stück in der BlackBox des Musiktheaters zu spielen. Denn in der Oper „Die Schändung der Lucretia“, die auf der Tragödie von André Obey basiert, löst das Schicksal der Frau die Gründung der Römischen Republik aus. Die christliche, hoffnungsvolle Lesart, die Britten trotz des Epochenunterschieds einflocht, wurde nach der Uraufführung im Jahr 1946 heftig kritisiert.