Gabalier: „Teufel über mich an die Wand gemalt“

Zum Thema Beziehung herrscht derzeit Funkstille bei Andreas Gabalier. Er will sich nicht weiter zum Liebes-Aus mit Langzeitfreundin Silvia Schneider äußern. Eine deutsche Zeitschrift traf ihn - einen Tag vor der Trennung (siehe Video oben) - zum Interview und durfte da schon keine privaten Fragen mehr stellen. Zum politischen Klima in Österreich hingegen schon. Und so wird in dem jetzt online veröffentlichten Gespräch ein weiteres Mal klar, dass Gabalier stinksauer auf einige österreichische Journalisten ist, denen er vorwirft, der US-amerikanischen „New York Times“ gezielt „Böses“ über ihn erzählt und den „Teufel an die Wand gemalt“ zu haben.