Roxette geben Comeback bekannt – Tour angekündigt

Als Sängerin konnte er dafür den schwedischen Superstar Lena Philipsson verpflichten. Roxette, 1986 gegründet, startete bereits mit dem zweiten Album „Look Sharp!“ durch, lieferte in der Folge Hits am laufenden Band wie „The Look“, „It Must Have Been Love“ oder „Joyride“ und gilt mit rund 80 Millionen verkaufter Tonträger als eine der erfolgreichsten Popbands der 1980er- und 1990er-Jahre.