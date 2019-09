Bewegung als Schlüssel zu gutem Lebensgefühl

Bewegung stärkt Lebensgefühl

Aber es liege nun an uns, den Erwachsenen, Formate zu finden, bei denen Bewegung Spaß macht. „Denn körperliches Tun stärkt das Lebensgefühl!“, weiß das ehemalige Sportler-Ass aus eigener Erfahrung. Er war 2009 in ein Burnout geschlittert: „Ich lebte nur mehr im Kopf, das geht nicht gut.“ Der zweifache Familienvater und frisch gebackene Opa sieht bei seinem einjährigen Enkel, „wie sehr Kinder Aufmerksamkeit fordern und wie sehr sie Bewegung brauchen, um sich gut zu fühlen.“ In seinem Vortrag geht er darauf ein. Letzte Referentin in der Vortragsreihe „Erziehungsimpulse 2019“ ist die Psychologin Heide-Marie Smolka, sie geht der Frage nach: „Was ist Glück?“ (17.10., Regau).