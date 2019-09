Bootsmotoren-Bande wütet wieder an Donau und Seen

Die Gauner stahlen aus dem Jachthafen in Schlögen an der Donau, der in den Gemeindegebieten Waldkirchen am Wesen bzw. St. Agatha liegt, von einem Boot den Außenbordmotor und ein an einem Sportboot angeheftetes Schlauchboot samt Außenbordmotor sowie den dazugehörigen 25-Liter-Benzintank.