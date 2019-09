Schimpftiraden am FPÖ-Parteitag

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat mit seiner Rede beim Parteitag der Freiheitlichen am Samstag in Graz wieder ordentlich für Aufsehen gesorgt. In gewohnter Festzelt-Manier heizte er den Delegierten ein und ließ dabei auch mit so manch grenzwertiger Aussage aufhorchen. Der ehemalige Innenminister ließ sich gar zu „boxerischen“ - allerdings wohl nicht ernst gemeinten - Gewaltandrohungen hinreißen.