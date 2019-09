Nach Autobrand musste Lenker Führerschein abgeben

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Mittwoch um 20.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Westautobahn im Bereich Eggendorf in Richtung Salzburg, als plötzlich der Motor des Fahrzeuges an Leistung verlor und zu rauchen begann. Der Lenker hielt in einer Pannenbucht an und verständigte die Polizei. Polizisten der Autobahnpolizei Haid gelang es, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen, die Feuerwehr Allhaming löschte den Brand.