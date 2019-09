Einjährige fiel aus Fenster: Verfahren eingestellt

Baby bei Fenstersturz in Wien gestorben

Ebenfalls im Juli war auch in Wien ein Baby aus dem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gefallen. Der kleine Bub kam dabei ums Leben. Auch er hatte sich - die Eltern schliefen zur selben Zeit in der Wohnung - offenbar gegen das Inseketengitter gelehnt, das dadurch aus der Verankerung gebrochen war.