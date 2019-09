Lego Harry Potter: Bücher als zauberhafter Spaß

Wimmelbuch mit Harry und Freunden

So kann in „Harry Potter - Das magische Suchbuch“ auf der Suche nach Zauberern, verborgenen Gegenständen und Wesen jeder Betrachter ganz neue Details finden. In abwechslungsreichen und aufwendig gestalteten Bildern wimmelt es nur so von magischen Heldentaten und spannenden Szenen mit beliebten Charakteren. Und eine Minifigur von Severus Snape ist auch dabei.