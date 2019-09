Brutale Eskalation bei Großdemo in Hongkong

Die Proteste in Hongkong sind im Anschluss an eine friedliche Großkundgebung am Sonntag erneut in Gewalt umgeschlagen. Demonstranten errichteten am Abend Straßensperren und setzten Barrikaden in Brand, wie Reporter berichteten. Vor einer U-Bahn-Station im Finanz- und Geschäftsviertel Central legten Aktivisten Feuer und zerstörten die Glasfront der Eingangshalle. Die Polizei setzte Tränengas gegen Querulanten ein. China sprach eine scharfe Warnung in Richtung der Demonstranten aus: Jede Art von Abspaltungsversuch würde „zerquetscht“.