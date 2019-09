Deutsche Herren gewinnen Team-EM zum achten Mal

In der Neuauflage des Finales von 2017 brachte Ovtcharov die Deutschen in 3:0 Sätzen gegen Marcos Freitas in Führung. Die weiteren Punkte holten Einzel-Europameister Boll gegen Joao Monteiro (3:1) sowie Franziska gegen Tiago Apolonia (3:0). Die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf verlor bei ihren fünf Spielen in Nantes kein einziges Match.