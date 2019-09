Golf: Schwab in Hamburg nur knapp am Sieg vorbei

Der an der vierten Stelle in den Schlusstag des Zwei-Millionen-Euro-Turniers gegangene Schwab verbesserte sich mit einer 66er-Runde von sechs unter noch um zwei Positionen. Dem Steirer gelangen auf dem Par-72-Kurs bei einem Bogey, ein Eagle und fünf Birdies. Damit schrammte der heuer schon mehrfach in den Top Ten gelandete 24-Jährige nur hauchdünn an seinem ersten Sieg auf der European-Tour vorbei.