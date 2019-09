Franz-Josef Rehrl vorzeitig Sommer-GP-Gesamtsieger

Franz-Josef Rehrl hat mit Platz zwei in Planica vorzeitig den Gesamtsieg im Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombinierer erobert. Der Steirer muste sich am Samstag nur Winter-Dominator Jarl-Magnus Riiber aus Norwegen geschlagen geben. Dadurch kann er beim Finale am Sonntag mit 137 Punkten Vorsprung auf den Japaner Akito Watabe nicht mehr eingeholt werden.